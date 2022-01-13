Майкл Бом в интервью haqqin.az: «Запад не может понять: для чего Токаев впустил российские войска?»

«Трудно представить в Казахстане такое количество террористов и бандитов, особенно учитывая, что они сумели просочиться в страну извне, - отметил Майкл Бом. – Так что, причина, по которой президент Касым-Жомарт Токаев попросил о помощи ОДКБ во главе с российскими войсками, выглядит, мягко говоря, расплывчато. Главный вопрос, который звучит сегодня на Западе – что на самом деле вынудило президента Казахстана открыть ворота своей страны для иностранного воинского контингента.

По его словам, казахстанская версия о «двадцати тысячах террористов», «шести волнах террористических атак на Алматы» и прочее выглядела неубедительно.

Запад отказывается верить, что воинские подразделения ОДКБ были введены в Казахстан для борьбы с террористами.

По мнению американского политолога, январские события в Казахстане были вызваны двумя не связанными между собой фактами: возмущением гражданского населения высоким уровнем коррупции, автократией, социальной несправедливостью и прочим с одной стороны, и борьбой могущественных казахских кланов, в частности, клана Нурсултана Назарбаева, управлявших определенной частью радикальных протестующих – с другой.

«Сложившаяся ситуация наводит на мысль, что Казахстан утратил часть своего суверенитета, - считает Майкл Бом. – Если, как говорит Токаев, он не сумел своими силами справиться с внутренними угрозами и обратился за помощью к ОДКБ, то это ставит Казахстан в весьма уязвимое положение. В частности, возникает естественный вопрос – как могло случиться, что казахские спецслужбы и внутренние войска не пресекли проникновение через государственную границу двадцати тысяч (!!) террористов? Вот почему вопрос надежности суверенитета Казахстана вызывает сегодня определенные сомнения».

По мнению политолога, контингент ОДКБ, состоящий преимущественно из российских войск, останется в Казахстане надолго. Официальный предлог – чтобы навести порядок и предотвратить будущие волнения в стране. А это значит, что казахам в определенной степени придется отказаться от западного и даже китайского векторов, руководство страны будет все больше зависеть от России, Казахстан со временем станет напоминать Беларусь во главе с Александром Лукашенко, под прессом растущей зависимости от РФ сойдет на нет политика многовекторности, проводимая Казахстаном на протяжении без малого тридцати лет, и Москва сможет ставить любые условия руководству Токаева.

"За все надо платить, - резюмирует американский политолог. - Россия не бесплатно выручила Токаева, Москва захочет получить и получит что-то взамен…".

При этом эксперт уверен, что до поглощения Казахстана Россией дело не дойдет.

«В данный момент идет процесс поглощения Беларуси, - считает Майкл Бом. – Высока вероятность, что такая же участь ожидает ряд восточных областей Украины – сомневаюсь, что Москва в самом деле намерена вторгнуться в Украину, чтобы присоединить её к Российской Федерации. Но в любом случае территориальная экспансия Москвы в отношении Беларуси и Украины намного более вероятна, нежели чем попытка присоединения Казахстана».

По мнению американского эксперта, в данный момент, перед предстоящими в Женеве переговорами с США, Кремль чувствует значительное усиление своих позиций. Ощущение дополнительной уверенности и даже куража придает Москве пребывание на территории Казахстана её воинского контингента, что в России оценивают, как грандиозный политический успех Владимира Путина.

В Вашингтоне на сей счет придерживаются иной точки зрения. Официальные представители Белого Дома уже заявили, что ввод российских войск в Казахстан ни при каких обстоятельствах не повлияет на принципиальную позицию Запада, связанную с ультимативными требованиями Кремля.