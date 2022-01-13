Из Грузии в Азербайджан завезли автомобили на сотни миллионов долларов
Азербайджан продолжает оставаться основным направлением реэкспорта автомобилей из Грузии. По данным грузинского Статкома, за 11 месяцев прошлого года реэкспорт автомобилей составил 57 982 единицы. В денежном отношении показатель составил 417, 6 млн долларов.
Это на 56,6% больше, чем в 2020 году, но при этом значительно меньше, чем в допандемийный период – в частности, в январе-ноябре 2019 года реэкспорт составил 90 703 автомобиля.
Крупнейшим импортером автомобилей из Грузии является Азербайджан – 35 385 автомобилей (228,2 млн долларов), затем следуют Украина – 12 385 (83 млн), Россия – 2305 (15,5 млн), Киргизия – 2 306 (14,7 млн), Казахстан – 1809 (19,7 млн), Таджикистан – 967 (6,5 млн), Молдова – 806 (6,3 млн), Армения – 676 (5,5 млн), Узбекистан – 226 (3,4 млн долларов).