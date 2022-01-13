Инициатива после беспорядков в Казахстане: создать миротворческие силы тюркских государств

По словам Гекче, идея создания объединенного формирования силовых структур Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана обсуждалась еще в 2010 году, в период кровавых межнациональных столкновений в Кыргызстане. Тогда ни ОДКБ, ни какое-либо другое союзное с Кыргызстаном государство не помогло местным властям остановить кровопролитие. И уже тогда много говорилось о том, что Турции, Азербайджану и Казахстану следовало оперативно направить в Бишкек контингент внутренних войск для защиты мирного населения и предприятий жизнеобеспечения страны.

“К сожалению, создание формирований по поддержанию порядка и мира в Уставе ОТГ не предусмотрено, - констатирует турецкий политолог. - И это вызывает сожаление, поскольку помощь в прекращении насилия в Казахстане со стороны тюркских государств получила бы в глазах казахстанского народа принципиально иную политическую и моральную окраску, нежели ввод в страну войск ОДКБ во главе с РФ, Арменией, Беларусью и др. Прежде всего, потому, что тюркский контингент миротворцев оказал бы помощь этнически братских государств без каких-либо политических подтекстов, что, безусловно, вызвало бы доверие местного населения. Сейчас же, судя по видеокадрам, на которых люди в Казахстане камнями забрасывают машины с российскими военными, такого доверия нет. Исходя из опыта Приднестровья или Абхазии никто не может сказать, когда военные России уйдут из Казахстана…»

По словам эксперта, со времен событий в Кыргызстане, Турция и Азербайджан накопили большой опыт участия в миротворческих операциях в Афганистане и Ираке. Турция также участвует в поддержании безопасности и охране стратегических объектов в Катаре и Ливии. Участие в миротворческих миссиях не противоречит обязательствам Турции перед другими членами НАТО. Ни одна страна в мире, считает эксперт, не гарантирована от беспорядков и угроз гражданским объектам. Поэтому необходимо сделать надлежащие выводы и создать под эгидой ОТГ формирования, способные в ход кризисов, подобно тем, что мы видели в Кыргызстане и Казахстане, обеспечить безопасность населения и важных объектов.

«Я уверен, что моя страна без колебаний направила бы помощь братским странам, чтобы обеспечить их безопасность, - подчеркнул Али Фуат Гекче. - Турция уже 40 лет участвует в разных точках планеты в миротворческих миссиях, повсеместно защищая и восстанавливая общественный порядок. В частности, турецкие миротворцы последними вышли из Афганистана, где обеспечивали безопасность такого сверхважного стратегического объекта, как международный аэропорт Кабула».