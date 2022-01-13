Поигрались в хачапури и сало, и хватит! на Севере проснулся империализм

Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az

Как известно, в настоящее время в различных форматах и на разных уровнях проходят переговоры России с Западом по трем пунктам, которые Москва, используя блатную лексику, «предъявила» Европе и США.

Все бы ничего, да только требования Москвы напрямую не касаются Украины и Грузии, но опосредованно – остальных государств, которые обрели независимость после распада СССР. Так что, если России удастся продавить свою «предъяву» и вынудить Запад отступить, это может стать сигналом бедствия не только для Киева и Тбилиси…

Все, почему-то, делают акцент на том, что главное требование России - официальные гарантии невступления Украины и Грузии в НАТО. Даже несмотря на то, что никто на Западе не горит желанием видеть в составе Северо-Атлантического альянса страны, имеющие нерешенные территориальные конфликты.

Все началось с предъявы Украине и Грузии

Первая «предъява» - военные учения НАТО в СССР

Тем не менее, в соответствии с правилами игры, США и Европа могут долго отказывать тем или иным странам в приеме в НАТО, но признаться открытым текстом: «Мы не можем вас принять потому, что так хочет Россия» — это уже слишком даже для Запада, похоже, утратившего в ХХI веке последние гены сопротивляемости.

Впрочем, мало кто обращает внимание на то, что в перечне российских требований есть и нечто куда более возмутительное. А именно, в рамках российской «предъявы», Запад должен прекратить военные учения на территории бывшего СССР, военное сотрудничество с бывшими советскими республиками, а также он не должен оказывать этим странам техническую, консультационную и другую помощь в строительстве собственных вооруженных сил.

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Словом, требование Кремля наглядно показывает российскую систему ценностей, а также место бывших советских республик на карте мира, составленной на Старой площади.

Возвращаясь к двум указанным в российском ультиматуме странам, которые уже были жертвами территориальной экспансии Москвы, важно учесть, что на сегодняшний день ни у Грузии, ни у Украины нет возможности обеспечить себя современным оружием. И если Украина располагает более или менее развитой военной промышленностью, то весь ВПК Грузии ограничивается сборкой двух видов бронемашин, а также производством касок и бронежилетов.

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Другими словами, если случится невероятное, и Запад согласится со всеми тремя пунктами российских требований, обе страны останутся, фактически, без армии.

Ладно бы США и Европа, но ведь Москва накладывает запрет и на военное сотрудничество с Турцией. И что будет? Эрдогану прикажут закрыть военный аэродром в Грузии и запретят продажу вооружений Киеву и Тбилиси?

Спрашивается, как такое вообще возможно? Требование от конкретной страны не вступать в альянс с другим государством хоть и возмутительно, но в целом объяснимо - подобное встречается в практике международных отношений. Но настаивать на запрете двум суверенным государствам иметь армию, обращаясь при этом к кому угодно – к Вашингтону, Брюсселю, Лондону, Берлину, но только не к Киеву и Тбилиси – такого в ХХI веке, пожалуй, еще не было.

Печенегам армия не полагается

В быдловато-хамском отношении к интересам двух суверенных государств-членов ООН, как в зеркале отражается великодержавная, агрессивная и откровенно шовинистская политика России. За демонстративным нежеланием Путина разговаривать с политическими лидерами стран, которые в Кремле не так давно называли «братскими», отчетливо проступает позиция Москвы по отношению не только к Украине и Грузии, но и ко всем государствам, получившим независимость после распада СССР:

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«Вы, господа, никто, и звать вас никак! Ваше мнение по поводу вашей судьбы нас не интересует, мы его вообще не слышим! О вас мы будем разговаривать с американцами и европейцами. И потом, зачем вам армия? Для каких таких целей? Защищать свою независимость и территориальную целостность? А кто вам это позволит?! Армию они захотели, понимаете! Большую, хорошо обученную и оснащенную современным оружием армию себе могут позволить только мировые лидеры, которые и решают глобальные вопросы. С ними мы и будем разговаривать. А вам, печенеги, сие не положено-с!..»

В кремлевском видении мира, народы Украины и Грузии – это тупиковая ветвь истории, сбой генетического кода, который необходимо срочно восстановить, вернув этих смешных, неспособных на самостоятельные решения и разговаривающих с нелепым акцентом украинцев и грузин в привычное стойло тоталитаризма. Дескать, поигрались в хачапури, сало, черкесски и вышиванки, наплясались в свои лезгинки и гопаки вокруг ритуальных костров, и хватит!

При этом необходимо напомнить, что речь-то идет о Грузия с ее 3,7-миллионным населением. О маленькой Грузии, которая даже теоретически не сможет оказать сколь-нибудь значимое сопротивление вооруженными силам огромной, милитаризованной страны с населением в 145 миллионов человек.

Украина, в которой живут 40-45 миллионов, в случае войны, наверняка, продержится дольше Грузии. Но даже ее сил не хватит, чтобы нанести русским поражением на поле боя.

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Тем не менее, Россия ставит перед Западом вопрос ребром: либо в этих странах не будет армий, оснащенных вашим оружием, не будет учений, совместно с вами, либо, как говорится пеняйте на себя…

Будем справедливы: в российском ультиматуме просматривается, пусть и весьма завуалировано, некая военная альтернатива для Украины, Грузии и, заодно, для других постсоветских государств, которые рискнут последовать примеру «хохлов» и «кацошек». А именно, Россия, если принять правила её игры, может помочь Украине и Грузии построить «современную армию», которая вольется в состав ОДКБ, будет браво маршировать на парадах по брусчатке Красной площади, принимать участие в бессмысленных маневрах и, естественно, даже носу из казарм не высовывать без приказа из Москвы. Понятно, что при первой же реальной угрозе такая, с позволения сказать, армия разбежится по домам. Что, собственно, и нужно России, так заботящейся о безопасности в районе собственного «мягкого подбрюшья»!

Разницу между армией, в создании которой помогала Россия, и армией, которую помогла создать Турция, все мы увидели в 2020 году, в Карабахе. И это были не просто две принципиально разные армии, это были два разных века – двадцатый и двадцать первый.

И это при том, что Армения – стратегический союзник России, вооруженный лучшими образцами прославленного советско-российского ВПК. Остается лишь гадать, какая судьба без западной или турецкой военной помощи уготована армиям стран, которые, мягко говоря, союзниками Москвы не являются.

Зрелище будет по-настоящему жалким...