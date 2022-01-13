Джейхун Наджафов, собкор 02:49

Российский театр «Огни Москвы» покажет на сцене Дворца Гейдара Алиева в Баку в необычную дату 20.02.2022 еще более необычный спектакль по мистическому роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в постановке популярного российского режиссера Валерия Беляковича. В главных ролях спектакля заняты известные киноактеры Ольга Кабо и Ивар Калныньш, что, естественно, усиливает интерес азербайджанских поклонников театра к сценической версии легендарного романа Михаила Булгакова.

Однако радость от предстоящей встречи с классикой современной драматургии омрачают поистине заоблачные цены на билеты: от 35 манатов на галерке до 140 манатов на «приличные» места. Похоже, лозунг «Искусство для народа», который ностальгически ласкает слух представителей старшего поколения, превращается на наших глазах в рекламный слоган «Искусство для избранных». Вряд ли подобную «коммерциализацию» одобрил бы легендарный Гаджи Зейналабдин Тагиев, который построил в 1883 году здание первого в Баку театра, прекрасно понимая роль театрального искусства в развитии национальной культуры. Скорее всего, такой подход не оценил бы и великий Томас Манн, утверждавший, что именно в театре толпа превращается в народ. Впрочем, возвращаясь к хронике культурных событий Баку, для этого необходимо, как минимум, попасть в театр. Что, судя по ценам на спектакль «Мастер и Маргарита», удастся далеко не всем. С чем, похоже, не согласны в администрации Дворца Гейдара Алиева, где корреспондентам haqqin.az ответили, что цена билетов на «звездный» спектакль театра «Огни Москвы» вполне приемлемая. «Представьте, в какие деньги вам бы обошлась поездка в столицу России, проживание в отеле, билеты в кассах театра «Огни Москвы», обратная дорога в Баку! – милым голосом ответила на наши претензии сотрудница Дворца. - А тут мы на свои деньги привозим бакинцам знаменитых актеров, прекрасные декорации, театральную аппаратуру, и показываем постановку литературной классики, которая имеет колоссальное просветительское значение… Все это, поверьте, стоит немалых денег!..» Наши возражения о том, что Дворец Гейдара Алиева – это, все-таки, бюджетная организация, и что цены на билеты бесконечно далеки от доходов среднестатистического гражданина Азербайджана, действия не возымели. Короче, нам дали ясно понять: если хотите увидеть высокое искусство, то будьте добры раскошелиться, а уже потом решайте, как залатать «просветительскую» дыру в сугубо материальном семейном бюджете.