В Азербайджане искусство не для народа. Билет на спектакль «Мастер и Маргарита» стоит 140 манатов! комментарий режиссера Рамиза Фаталиева
Российский театр «Огни Москвы» покажет на сцене Дворца Гейдара Алиева в Баку в необычную дату 20.02.2022 еще более необычный спектакль по мистическому роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в постановке популярного российского режиссера Валерия Беляковича.
В главных ролях спектакля заняты известные киноактеры Ольга Кабо и Ивар Калныньш, что, естественно, усиливает интерес азербайджанских поклонников театра к сценической версии легендарного романа Михаила Булгакова.
Однако радость от предстоящей встречи с классикой современной драматургии омрачают поистине заоблачные цены на билеты: от 35 манатов на галерке до 140 манатов на «приличные» места. Похоже, лозунг «Искусство для народа», который ностальгически ласкает слух представителей старшего поколения, превращается на наших глазах в рекламный слоган «Искусство для избранных».
Вряд ли подобную «коммерциализацию» одобрил бы легендарный Гаджи Зейналабдин Тагиев, который построил в 1883 году здание первого в Баку театра, прекрасно понимая роль театрального искусства в развитии национальной культуры. Скорее всего, такой подход не оценил бы и великий Томас Манн, утверждавший, что именно в театре толпа превращается в народ.
Впрочем, возвращаясь к хронике культурных событий Баку, для этого необходимо, как минимум, попасть в театр. Что, судя по ценам на спектакль «Мастер и Маргарита», удастся далеко не всем.
С чем, похоже, не согласны в администрации Дворца Гейдара Алиева, где корреспондентам haqqin.az ответили, что цена билетов на «звездный» спектакль театра «Огни Москвы» вполне приемлемая.
«Представьте, в какие деньги вам бы обошлась поездка в столицу России, проживание в отеле, билеты в кассах театра «Огни Москвы», обратная дорога в Баку! – милым голосом ответила на наши претензии сотрудница Дворца. - А тут мы на свои деньги привозим бакинцам знаменитых актеров, прекрасные декорации, театральную аппаратуру, и показываем постановку литературной классики, которая имеет колоссальное просветительское значение… Все это, поверьте, стоит немалых денег!..»
Наши возражения о том, что Дворец Гейдара Алиева – это, все-таки, бюджетная организация, и что цены на билеты бесконечно далеки от доходов среднестатистического гражданина Азербайджана, действия не возымели. Короче, нам дали ясно понять: если хотите увидеть высокое искусство, то будьте добры раскошелиться, а уже потом решайте, как залатать «просветительскую» дыру в сугубо материальном семейном бюджете.
Комментируя по просьбе haqqin.az «цены для избранных» на спектакль «Мастер и Маргарита», Народный артист республики, советский и азербайджанский кинорежиссер и сценарист Рамиз Фаталиев, сказал, что, по всей видимости, организаторы спектакля руководствовались не идеями просветительства или пропаганды высокого искусства, а желанием подзаработать на постановке романа Булгакова.
По словам Фаталиева, «Мастер и Маргарита» хоть и является образцом высокой литературы, никаких особых просветительских функций в себе не несет.
«Это - прекрасно сочиненное и блистательно написанное полумистическое, полуфантастическое произведение, - сказал Рамиз Фаталиев. - Так что, оправдывать заоблачные цены на билеты «просветительским эффектом» булгаковского романа – по-видимому, досадная оговорка, не более. Кто-то, возможно, не разделяет мою точку зрения, но наверняка согласится, что платить за посещение театрального спектакля чуть ли не треть своей зарплаты – это просто безобразие! А если пьесу захотят посмотреть двое ваших детей-подростков, что делать тогда? Выкладывать за четыре билета месячную зарплату?!.. На моей памяти лучшая театральная версия романа «Матер и Маргарита» была поставлена на сцене Театра на Таганке в постановке великого Юрия Любимова. Так вот, билеты на тот спектакль стоили буквально копейки...»
По мнению Фаталиева, с учетом всех логистических затрат, связанных с приездом в Баку театра «Огни Москвы», цена билетов не должна превышать 25-30 манатов, что вполне по карману азербайджанского зрителя.
«Конечно, Белякович считается одним из наиболее популярных российских режиссеров, а Ольга Кабо и Ивар Калныньш, безусловно, талантливые актеры, - считает азербайджанский кинорежиссер. - Но, при всем моем уважении, Белякович – это не Любимов или Эфрос, а Ольга Кабо и Ивар Калныньш – вовсе не звезды первой величины. И «накручивание» цен на именах гастролеров выглядит, мягко говоря, некорректно. Не было бы вопросов, если под спектакль «Мастер и Маргарита» отвели любую другую сценическую площадку, где коммерческая составляющая является определяющей. Но Дворец Гейдара Алиева – это гордость Азербайджана, главная сцена страны. Да, иногда эта сцена предоставляется подлинным кумирам шоу-бизнеса или суперзвездам популярной музыки, и тогда по-настоящему высокие цены на билеты оправданы высочайшим уровнем исполнителей, включающих Баку в программу своих мировых туров. Но любое театральное представление, которому оказана честь выступать на главной сцене Азербайджанской Республики, должно быть доступным всем слоям общества».