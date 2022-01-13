Накануне в сети распространилось видео, на котором воспитательница одного из детских садов в Азербайджане бьет ребенка по голове. На кадрах, снятых, как позже выяснилось, в детском саду-яслях в Исмаиллинском районе, можно видеть, как воспитатель с мобильным телефоном в руках бьет по голове ребенка, который в это время ест.

Как сообщила председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде, инцидент произошел около недели назад в детском саду села Ашагыбаш Исмаиллинского района. Нерадивого воспитателя уже уволили. По словам Агазаде, ударившая ребенка воспитательница приходится родственницей этому малышу. Но даже если у его семьи нет никаких жалоб, провинившаяся должна быть наказана, считает Агазаде.

В связи с инцидентом несколько НПО обратились в Министерство образования, Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей, Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел.

Представитель Министерства образования Джасарет Валехов заявил, что ведомство взяло этот вопрос под контроль. Результаты разбирательства будут обнародованы.

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей также начал разбирательство. МВД тоже расследует распространенные в соцсетях кадры жестокого обращения воспитателя с ребенком, сообщил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД майор полиции Эльшад Гаджиев. Он отметил, что воспитательница детского сада Зульфия Бахышева, 1969 года рождения, мать двоих детей, привлечена к следствию.

В социальных сетях граждане указывают, что Бахышева не сможет отделаться дежурными извинениями и должна понести наказание.

Отметим, что воспитательница хотела сфотографировать ребенка. Она попросила малыша держать во рту лакомство. Ребенок же не понимает, что хочет от него воспитательница, и продолжает есть сладость. За что она его и ударила по голове.