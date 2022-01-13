В Португалии проверяют законность предоставления Абрамовичу гражданства
Институт регистрации и нотариата Португалии начал внутреннее расследование из-за предоставления гражданства российскому миллиардеру Роману Абрамовичу в очень короткие сроки, передает «Новая газета» со ссылкой на Reuters.
В Министерстве юстиции Португалии заявили, что подобное расследование — стандартная процедура в случаях, когда появляется информация о каком-либо возможном нарушении.
Представители Романа Абрамовича, в свою очередь, заявили, что бизнесмен приветствует любую проверку, так как она лишь продемонстрирует, что гражданство было получено в соответствии с законом.
О том, что миллиардер получил португальский паспорт в рамках Закона о возвращении, который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство. По данным СМИ, Абрамович долго изучал историю своей семьи и узнал, что ее часть приехала из Португалии, прежде чем была изгнана и оказалась в Гамбурге.