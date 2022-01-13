Врачи разрабатывают супервакцину от всех возможных вариантов коронавируса: что об этом известно

Что известно о ферритиновой вакцине SpFN, на чем основан принцип ее работы и почему ученые не слишком разделяют оптимизм военных медиков, рассказывает в своей статье Русская служба BBC.

Однако эксперты к заявлениям разработчиков вакцины отнеслись скептически и даже высказывают сомнения по поводу возможности создания подобного препарата в принципе.

Американские военные врачи объявили об успехе первой фазы клинических испытаний новой вакцины от Covid-19. Препарат, разработанный в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, обещает защиту не только от "омикрона", но и от всех остальных ныне существующих вариантов коронавируса и даже - частично - от других, родственных ему инфекций.

В публикации напоминается, что появление "омикрона" спутало карты разработчикам вакцин. И не только тем, что этот вариант коронавируса намного чаще заражает уже привитых и переболевших. Ученые убедились, что по мере мутации вирус начинает все лучше и лучше обходить иммунную защиту человека. Соответственно, существующие вакцины будут защищать все менее и менее эффективно.

В американском Национальном центре Уолтера Рида (WRAIR) уверяют, что нашли решение этой проблемы: ферритиновая вакцина SpFN уже показала отличные результаты в ходе лабораторных опытов с животными (сначала прививали мышей, потом макак) и даже прошла первую фазу клинических испытаний на людях.

Как уверяет глава отделения новых инфекционных заболеваний центра Кайвон Моджаррад, разработанный его командой препарат способен обеспечить защиту (по крайней мере частичную) от всех вариантов коронавируса сразу - как уже существующих, так и возможных - тех, что могут появиться в результате еще не произошедших мутаций: "После такой прививки иммунный ответ получается значительно более мощным, если сравнивать с другими вакцинами".

Разработка SpFN (спайк-ферритиновых наночастиц), как пишет BBC, началась задолго до текущей пандемии. Изначально военные медики пытались изобрести прививку, способную защитить от предшественников нынешнего коронавируса - атипичной пневмонии (SARS) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS), а в идеале и от их ближайших родственников, в том числе и от Sars-Cov-2.

Ферритиновой вакцина называется, поскольку в качестве основы, на которую насаживаются разные фрагменты шиповидного белка, используется шарообразная молекула белка ферритина. Это распространенный протеиновый комплекс, который встречается в организме многих животных (в том числе беспозвоночных), включая и человека. Поскольку сам ферритин производится нашими клетками и не вызывает иммунного ответа (организм к нему привычен), лейкоциты реагируют только на "подсаженные" в белок чужеродные элементы, вырабатывая нейтрализующие их антитела. А поскольку сами эти фрагменты очень разные, то и спектр антител получается достаточно широким, чтобы обеспечить хотя бы частичную защиту и от "двоюродных братьев" вируса, которые только могут появиться в будущем.

В отличие от других вакцин препарат военных медиков США неприхотлив в смысле условий хранения: в обычном домашнем холодильнике она может пролежать по меньшей мере месяц и не потерять своих свойств. "Такой широкий подход дает нам возможность разрабатывать универсальные вакцины и другие медикаменты для профилактики и лечения заболеваний, вызываемых всем вирусным семейством", - говорят в институте.

В публикации BBC приводятся слова профессора Фармацевтической школы Университета Мэриленда и старшего редактора Британского медицинского журнала BMJ Питера Доши, который объясняет, почему скептически относится к самой идее разработки подобного препарата: "Аналогичные заявления от разработчиков вакцины от гриппа я слышу уже даже не годами, а десятилетиями. И грипп, и коронавирус относятся к типу быстро мутирующих РНК-вирусов, которые постоянно дают все новые и новые варианты. Так что лично у меня нет ответа на вопрос, какую часть вирусного генома можно признать достаточно стабильной и неизменной, чтобы на ее основе разработать единую вакцину, которая не будет устаревать по мере появления новых мутаций".

Это мнение разделяет и профессор доказательной медицины Оксфордского университета Том Джефферсон: "История знает массу примеров неудавшихся вакцин и антивирусных препаратов. Изобрести что-то подобное невероятно сложно".

Тем не менее, как отмечает автор статьи, мир ждет эффективной вакцины от коронавируса. И каждое новое исследование приближает к поставленной цели.