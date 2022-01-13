Медиатур для журналистов в Шекинский реабилитационный центр фото
Для ознакомления с услугами по реабилитации, оказываемыми лицам с инвалидностью, в том числе инвалидам войны, организован медиатур в Шекинский городской реабилитационный центр Государственного агентства по социально-медицинской экспертизе и реабилитации Министерства труда и социальной защиты населения.
В сообщении пресс-службы Минтруда отмечается, что в прошлом году в реабилитационном центре агентства 9325 нуждающимся были оказаны реабилитационные услуги.
Лицам с инвалидностью предоставлено 48 тысяч реабилитационных средств, что на 37,1 процента больше по сравнению с прошлым годом. Реабилитационными средствами были обеспечены 8716 человек, 1200 из которых составляют лица, ставшие инвалидами при защите территориальной целостности, независимости и конституционного строя нашей страны.
В то же время 184 военных были обеспечены высокотехнологичными протезами 4-го поколения.
В центре созданы реабилитационные условия, отвечающие современным стандартам, проводятся процедуры лимфодренажа, озонотерапии, магнитотерапии, гидротерапии, амплипульса, фонопореза, коротковолновой диотерапии, УВЧ, ударноволновой терапии, электрофореза, лечебного массажа, гидромассажа, тракции, лечебно-физкультурной терапии и др. Лица с инвалидностью из Шеки и прилегающих районов будут обеспечены здесь социально-медицинскими реабилитационными услугами на основе применения эффективных физиотерапевтических методов.
В прошлом году центр оказал амбулаторные и стационарные реабилитационные услуги более чем 500 инвалидам.
В послевоенный период до 100 человек – военнослужащие, раненные на фронте, их близкие, а также члены семей шехидов были обеспечены в центре социально-психологическими и реабилитационными услугами.
Представители СМИ ознакомились с условиями, созданными в центре, оказываемыми здесь реабилитационными услугами, физиотерапевтическими процедурами.