Для ознакомления с услугами по реабилитации, оказываемыми лицам с инвалидностью, в том числе инвалидам войны, организован медиатур в Шекинский городской реабилитационный центр Государственного агентства по социально-медицинской экспертизе и реабилитации Министерства труда и социальной защиты населения.

В сообщении пресс-службы Минтруда отмечается, что в прошлом году в реабилитационном центре агентства 9325 нуждающимся были оказаны реабилитационные услуги.

Лицам с инвалидностью предоставлено 48 тысяч реабилитационных средств, что на 37,1 процента больше по сравнению с прошлым годом. Реабилитационными средствами были обеспечены 8716 человек, 1200 из которых составляют лица, ставшие инвалидами при защите территориальной целостности, независимости и конституционного строя нашей страны.