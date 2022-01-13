Порошенко назвал свое уголовное дело «судебным мусором»

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается скрываться от «судебного мусора», который ему вменяют на родине.

Политик в интервью Politico подтвердил свои планы вернуться на родину 17 января. Обвинения в свой адрес Порошенко назвал «чушью собачей» и пообещал опровергнуть их по возвращении домой. Экс-президент добавил, что не боится преследований и готов публично ответить на все претензии со стороны властей.

Ранее Печерский суд Киева наложил арест на всё имущество и активы председателя партии "Европейская солидарность" и бывшего главы государства Петра Порошенко. Порошенко проходит подозреваемым по делу о госизмене. 17 декабря в Государственном бюро расследований заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля с оккупированных территорий. В тот же день стало известно, что Порошенко покинул пределы страны. Позже он уточнил, что вернется в Украину 17 января.