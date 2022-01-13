Скандал с Новаком Джоковичем в Австралии продолжается
Австралийские власти снова аннулировали визу первой ракетки мира - сербского теннисиста Новака Джоковича, сообщает BBC. Соответствующее решение принял министр иммиграции Австралии Алекс Хоук.
Отмечается, что теперь Джокович подлежит депортации из страны, куда он ранее прибыл для участия в турнире Большого шлема Australian Open. Но он может оспорить решение в суде.
Джокович прилетел в Мельбурн 5 января, но не смог в аэропорту пройти паспортный контроль. Причиной стала путаница с оформлением визы Джоковича. Ранее ему предоставили медицинское исключение, которое освобождает спортсмена от вакцинации. Основанием было то, что теннисист недавно переболел COVID-19. Австралийские власти приняли решение аннулировать визу серба, о чем его проинформировала пограничная служба Австралии. Его отправили в иммиграционный изолятор. 10 января стало известно, что местный суд отменил решение об аннулировании визы спортсмена. Теннисист был отпущен на свободу и приступил к тренировкам. Но австралийские власти неоднократно заявляли о том, что могут повторно лишить Джоковича визы, пишет Интерфакс.
Дело Джоковича вызвало резонанс по всему миру, учитывая его достижения в теннисе и то, что он давно выступает против принудительной вакцинации от COVID-19.