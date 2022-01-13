Обнаружено оставленное армянами оружие
В Ходжавендском районе Азербайджана обнаружено значительное количество оружия и боеприпасов, принадлежавших армянской армии.
Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Ходжавендского районного отдела полиции в результате проведенных на территории района контрольно-профилактических мероприятий обнаружили один миномет, два гранатомета, восемь артиллерийских снарядов и 6 200 патронов различного калибра, принадлежавших армянской армии.