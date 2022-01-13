Сильный снегопад и туман затруднили движение на дорогах в Шемахинском и Исмаиллинском районах, передает АПА.

На трассе Исмаиллы - Муганлы, на дороге, ведущей в Пиркули, а также на перевале Агсу с ночи застряли более 50 автомобилей, водителям и пассажирам пришлось идти пешком.

Утром на территорию были стянуты живая сила и спецтехника Исмаиллинского и Шемахинского управлений эксплуатации автомобильных дорог, в настоящее время ведутся работы по расчистке дорог от снега, частично восстановлено движение транспорта.