Отдел экономики 11:34

Большое интервью Ильхама Алиева азербайджанским телеканалам - интересный шаг президента в направлении более широкого диалога власти и общества. В первую очередь для понимания того, что именно предпринимает правительство, на что обращает внимание и какие перспективы национального развития выносит во главу угла. Для начала подчеркнем такой важный аспект: традиционно в начале каждого года, в середине января, Ильхам Алиев проводил правительственное совещание по итогам прошлогоднего периода, где задавались параметры дальнейших действий.

В ходе заседания он выступал с отчетной и установочной речью в адрес министров и по отдельным насущным вопросам. Сейчас же сюда перенесен новый формат, отработанный в ходе карабахской войны - Ильхам Алиев через СМИ обращается напрямую к обществу и всем участникам социально-экономических процессов. Можно выделить три акцента в его программной речи. Жёсткий контроль над аппаратом власти Учитывая, что новогодние события в Казахстане запустились как раз с социального стартера - двукратного подорожания стоимости газомоторного топлива, то очевидно, что Алиев видит необходимость более тонкого регулирования всей потенциальной гаммы возможного всплеска: от сетки текущих потребительских цен в рознице до поведения чиновников на местах и в вертикали власти. Глава государства еще раз акцентировал, повторяя свое уже традиционное напутствие новоназначенным главам районов и министерским чиновникам - "перед законом все равны, ничьи прежние заслуги учитываться не будут". Реакция на коррупцию и саботаж должностных инструкций будет самая жёстская.

Включение резервов новых районов в хозяйственно-экономическую систему страны Освобожденные экономические районы - это резерв будущих поколений азербайджанцев. Но это не районы "отдаленного севера" для Азербайджана, а центральная часть страны, учитывая связность с Нахчыванской автономией. Поэтому эта земля требует ускоренного включения в экономическую жизнь страны. За 2021 год смогли обустроить базовую электроэнергетическую сеть, а будущие проекты в стране будут с упором на возобновляемую энергетику (солнечная станция Masdar 230 МВт, ветрянная ACWA Power – 240 МВт) Строится автомобильная дорога Барда-Агдам, соединение Нафталана с Талышем и Суговушаном. Нафталан стал международным лечебно-туристическим центром, и как указал Алиев, окружающие районы будут развиваться в рамках единого туристического кластера. Проложена трасса от аэропорта Физули в Шушу. Создаются радиальные магистральные трассы: Физули-Гадрут, Физули-Джебраил, Горадиз-Агбенд, Зангилан-Губадлы-Лачин, создающие сеть автомобильного сообщения в регионе. Борьба с продовольственным кризисом Наиболее значимая часть интервью президента связана с началом мирового продовольственного кризиса. По данным ФАО ООН (всемирная продовольственная организация), цены на злаковые культуры выросли за год на 27,2%, это самый высокий среднегодовой показатель с 2012 года, в том числе стоимость кукурузы и пшеницы повысилась на 44,1% и 31,3%. Рост был связан не только с увеличением спроса, но и ограничениями со стороны предложения - плюс различными манипуляциями на рынке, вызванными общей пандемической инфляцией: от удобрений до поставок. Самый высокий рост показали растительные масла и сахар. Субиндекс стоимости первых увеличился на 65,8%, до 164,8 пункта, это рекордный уровень цен для среднегодового показателя. В таких условиях, Азербайджану достаточно трудно маневрировать. Резерв 200 тыс гектаров пахотных земель возвращенных районов не обеспечивает полноценной продовольственной безопасности.