Новое послание Ильхама Алиева три аспекта государственной политики
Большое интервью Ильхама Алиева азербайджанским телеканалам - интересный шаг президента в направлении более широкого диалога власти и общества. В первую очередь для понимания того, что именно предпринимает правительство, на что обращает внимание и какие перспективы национального развития выносит во главу угла.
Для начала подчеркнем такой важный аспект: традиционно в начале каждого года, в середине января, Ильхам Алиев проводил правительственное совещание по итогам прошлогоднего периода, где задавались параметры дальнейших действий.
В ходе заседания он выступал с отчетной и установочной речью в адрес министров и по отдельным насущным вопросам.
Сейчас же сюда перенесен новый формат, отработанный в ходе карабахской войны - Ильхам Алиев через СМИ обращается напрямую к обществу и всем участникам социально-экономических процессов.
Можно выделить три акцента в его программной речи.
Жёсткий контроль над аппаратом власти
Учитывая, что новогодние события в Казахстане запустились как раз с социального стартера - двукратного подорожания стоимости газомоторного топлива, то очевидно, что Алиев видит необходимость более тонкого регулирования всей потенциальной гаммы возможного всплеска: от сетки текущих потребительских цен в рознице до поведения чиновников на местах и в вертикали власти.
Глава государства еще раз акцентировал, повторяя свое уже традиционное напутствие новоназначенным главам районов и министерским чиновникам - "перед законом все равны, ничьи прежние заслуги учитываться не будут". Реакция на коррупцию и саботаж должностных инструкций будет самая жёстская.
Включение резервов новых районов в хозяйственно-экономическую систему страны
Освобожденные экономические районы - это резерв будущих поколений азербайджанцев. Но это не районы "отдаленного севера" для Азербайджана, а центральная часть страны, учитывая связность с Нахчыванской автономией. Поэтому эта земля требует ускоренного включения в экономическую жизнь страны.
За 2021 год смогли обустроить базовую электроэнергетическую сеть, а будущие проекты в стране будут с упором на возобновляемую энергетику (солнечная станция Masdar 230 МВт, ветрянная ACWA Power – 240 МВт)
Строится автомобильная дорога Барда-Агдам, соединение Нафталана с Талышем и Суговушаном. Нафталан стал международным лечебно-туристическим центром, и как указал Алиев, окружающие районы будут развиваться в рамках единого туристического кластера. Проложена трасса от аэропорта Физули в Шушу. Создаются радиальные магистральные трассы: Физули-Гадрут, Физули-Джебраил, Горадиз-Агбенд, Зангилан-Губадлы-Лачин, создающие сеть автомобильного сообщения в регионе.
Борьба с продовольственным кризисом
Наиболее значимая часть интервью президента связана с началом мирового продовольственного кризиса.
По данным ФАО ООН (всемирная продовольственная организация), цены на злаковые культуры выросли за год на 27,2%, это самый высокий среднегодовой показатель с 2012 года, в том числе стоимость кукурузы и пшеницы повысилась на 44,1% и 31,3%. Рост был связан не только с увеличением спроса, но и ограничениями со стороны предложения - плюс различными манипуляциями на рынке, вызванными общей пандемической инфляцией: от удобрений до поставок. Самый высокий рост показали растительные масла и сахар. Субиндекс стоимости первых увеличился на 65,8%, до 164,8 пункта, это рекордный уровень цен для среднегодового показателя.
В таких условиях, Азербайджану достаточно трудно маневрировать. Резерв 200 тыс гектаров пахотных земель возвращенных районов не обеспечивает полноценной продовольственной безопасности.
Ильхам Алиев озвучил интересную инициативу - оказывается Баку, так же как Ташкент работает над возможностью взять в аренду пахотные земли. Правда, президент не уточнил, с какой страной ведутся такие переговоры.
Напомним, что Минсельхозы Узбекистана и России обсуждали в октябре 2021 года аренду 35 тыс га российских земель Всего, Узбекистан планирует брать в аренду до 1 млн га. По данным Минсельхоза РФ 23 субъекта выразили предварительную заинтересованность в поддержке проекта (есть порядка 8–13 млн га земли, которую можно ввести в сельхозоборот).
Учитывая, что проект организации железнодорожного "Агроэкспресса" стартовал именно с Узбекистана, а вторая очередь ожидается с азербайджанскими железнодорожниками, то по данному аспекту российско-азербайджанских отношений так же может быть достигнута договоренность в виду близости глобального продовольственного кризиса.
Таким образом, экономический штаб президента планирует использовать период пандемии для вывода национальной экономики в фазу нового циклического подъёма, с упором на внутреннее развитие, поддержку импортозамещения, развитие предпринимательской инициативы…