На отстранении принца Эндрю от королевской жизни настаивали принцы Чарльз и Уильям британские СМИ
Старший сын и наследник королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз и его сын принц Уильям настаивали на отстранении от королевской жизни второго сына королевы принца Эндрю, который обвиняется в изнасиловании, и сыграли "важную роль" в принятии этого решения, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на источники в Букингемском дворце.
Как сообщили изданию источники, это решение обсуждалось в королевской семье после неудачной попытки принца Эндрю убедить суд США отклонить поданный против него иск о сексуальном насилии.
"Предполагается, что принц Чарльз и его сын Уильям "сыграли важную роль" в попытке отстранить Эндрю до того, как королева приняла решение в среду сразу после приговора суда", - пишет издание.
Как сообщил один из источников в королевском дворце, принимая подобное решение, королевская семья думала о «выживании института монархии любой ценой».
Ранее Елизавета II лишила обвиненного в изнасилованиях принца Эндрю титула, воинских званий и королевского патронажа. В среду суд Южного округа в Нью-Йорке отказался отклонить поданный против принца Эндрю гражданский иск. Американка Вирджиния Джуфре (до замужества - Робертс) обвиняет герцога Йоркского в том, что он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли, когда ей было 17 лет. При этом уголовное дело против принца не ведется.