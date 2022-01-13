Старший сын и наследник королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз и его сын принц Уильям настаивали на отстранении от королевской жизни второго сына королевы принца Эндрю, который обвиняется в изнасиловании, и сыграли "важную роль" в принятии этого решения, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на источники в Букингемском дворце.

Как сообщили изданию источники, это решение обсуждалось в королевской семье после неудачной попытки принца Эндрю убедить суд США отклонить поданный против него иск о сексуальном насилии.

"Предполагается, что принц Чарльз и его сын Уильям "сыграли важную роль" в попытке отстранить Эндрю до того, как королева приняла решение в среду сразу после приговора суда", - пишет издание.