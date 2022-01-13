Азербайджан отменил ограничения для граждан Украины

Азербайджан отменил ограничения на въезд в страну граждан Украины, которые действовали с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

«Дополнительная свобода путешествий для граждан Украины: Азербайджан отменил ограничения, которые действовали с марта 2020, и открыл воздушные границы для украинцев. Это означает больше возможностей для путешествий, бизнеса и туризма», - написал глава МИД страны.

Отметим, что по прилете в Азербайджан вакцинированным от COVID-19 туристам необходимо представить в пограничных пунктах пропуска документ, подтверждающий полный курс (две дозы любой вакцины против COVID-19 и сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, полученный в течение 72 часов до вылета рейса).