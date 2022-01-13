Специалист-эксперт Минздрава ответил на важные вопросы про «омикрон»

Специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов ответил на поступающие в аккаунты ведомства в соцсетях популярные вопросы об омикрон-штамме COVID-19.

На вопрос, что известно о новом варианте коронавируса и каковы его отличия от других мутаций, Эйвазов заявил, что инкубационной период омикрон-варианта коронавируса короче, чем у предшествующих штаммов. Помимо этого новый штамм распространяется быстро, и буквально через 1-3 дня после инфицирования человек может стать распространителем вируса. Так, в ряде стран за короткий промежуток времени омикрон-штамм начал активно распространяться и, оттеснив дельта-штамм, стал доминирующим. Несмотря на то, что новая мутация коронавирусной инфекции активно распространяется, само заболевание протекает в легкой форме. Так, развитие тяжелой пневмонии встречается реже, чем у предшествующих мутаций COVID-19, инфекция поражает преимущественно верхние дыхательные пути.

- Сколько длится карантинный период при инфицировании новым штаммом?

- Учитывая тот факт, что период заразности (выявления вируса) инфицированных новым штаммом коронавируса короче, в некоторых странах срок обязательного карантина, в зависимости от формы заболевания, сокращен до 5-7-9 дней.

- Как долго восстанавливается организм после «омикрона»?

- В отличие от других мутаций, восстановление, в большинстве случаев, происходит быстрее. Случаи инфицирования омикрон-штаммом и риск повторного заражения коронавирусом у лиц с сильным иммунитетом (при коронавирусе иммунный ответ можно разделить на два типа: так называемый естественный иммунитет после перенесенного COVID-19 и иммунитет, выработанный после вакцинации) бывают реже. Также реже встречается заражение омикрон-вариантом у полностью вакцинированных от ковида лиц. Когда первоначальная защита от вакцины начинает ослабевать, то для повышения защиты требуется дополнительная (бустерная) доза вакцины.

- Как выявляют омикрон-штамм?

- Поскольку «омикрон»-штамм является вариантом COVID-19, то для выявления вируса используется традиционный метод ПЦР (носоглоточные и ротоглоточные мазки). Секвенирование — процедура, которая позволяет установить геномную последовательность. Это более сложный и дорогой метод исследования, который дает возможность определить, каким штаммом коронавируса - «Омикроном» или «Дельтой» - болен человек.

- Каковы специфические симптомы омикрон-штамма?

- У новой мутации коронавируса нет специфических симптомов. Заболевание больше напоминает другие респираторные вирусные инфекции. В основном проявляется следующими симптомами: субфебрильная температура (повышение температуры тела на протяжении нескольких дней в пределах 37,1—38,0 °C), общая слабость и усталость, головная боль, боли в мышцах, зуд или боль в горле, сухой кашель, заложенность и выделения из носа. Иногда бывают желудочно-кишечные симптомы - тошнота, рвота и др. Потеря вкуса и обоняния при омикрон-штамме коронавируса встречаются намного реже. Различить больных «омикроном» и «дельтой» сейчас клинически практически невозможно.

- Как защитить себя и окружающих от новой мутации COVID-19?

- Призываю граждан вакцинироваться бустерной дозой для повышения уровня антител в организме, защиты от распространения нового штамма с учетом снижения уровня защитного иммунитета после второй дозы или через 6 месяцев после выздоровления от болезни.

Помимо вакцинации, необходимо соблюдать все меры индивидуальной профилактики - носить медицинскую маску для защиты органов дыхания, избегать мест массового скопления людей, соблюдать физическую дистанцию и правила гигиены рук.

- Что делать при появлении симптомов омикрон-варианта коронавируса?

- Каждый должен нести ответственность не только за свое здоровье, но и окружающих его людей. При появлении вышеназванных симптомов в первую очередь следует незамедлительно самоизолироваться от других, носить медицинскую маску, свести к минимуму контакты с другими лицами, в том числе с членами семьи, которым также следует носить маску, а затем обратиться к врачу.

Родители должны внимательно следить за состоянием своего ребенка, что поможет им вовремя выявить у детей симптомы заболевания. Нельзя приводить заведомо больного ребенка в детский сад или в школу. В тоже время, граждане должны принимать активное участие в процессе вакцинации и привиться бустерной дозой.