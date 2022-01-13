Китай договорился с США: Пекин распечатает стратегические запасы нефти

Китай договорился с США о том, что высвободит часть нефти из своих стратегических резервов примерно во время празднования китайского Нового года, который придется в этом году на 1 февраля.

По данным Reuters, соответствующая договоренность была достигнута в конце 2021 года.

Объем нефти, которую Пекин планирует высвободить, не уточняется, однако известно, что он будет зависеть от уровня цен на энергоноситель. Так, при цене свыше $85 за баррель речь идет о высвобождении более крупных объемов, а если нефть будет стоить около $75, то объемы будут более низкими.