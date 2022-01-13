Азербайджанский режиссер умер в Нидерландах
В больнице нидерландского города Додрехт после продолжительной болезни скончался в возрасте 84 лет азербайджанский кинорежиссер Рамиз Алиев, сообщает Report.
Рамиз Алиев родился в Агджабединском районе. В разные годы работал ассистентом режиссера, вторым режиссером и режиссером. Принимал участие в съемках около 40 фильмов, вошедших в золотой фонд азербайджанской кинематографии. Среди них "Украли жениха", "Кура неукротимая", "Допрос", "Свекровь", "Под знойным солнцем", "Не та, так эта", "Номер в отеле", "Если умру, прости" и др.