ВОЗ рекомендует новые препараты для лечения COVID

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала использование двух новых препаратов для лечения пациентов с коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе организации, передает ТАСС.

Поддержку экспертов ВОЗ для лечения COVID-19 получили барицитиниб - препарат от компании Eli Lilly and Company под торговым названием Olumiant, применяющийся также в случаях ревматоидного артрита, и сотровимаб - средство на основе моноклональных антител от британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline Xevudy. В организации отметили, что быстро распространяющийся "омикрон" снижает эффективность многих действующих вариантов лечения коронавируса и требует поиска новых решений.

Эксперты ВОЗ настоятельно рекомендовали применение препарата барицитиниб в сочетании с кортикостероидами для пациентов с тяжелой формой заболевания.