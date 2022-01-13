На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в поселке Шувелан Хазарского района Баку обнаружено большое количество боеприпасов. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

По указанному адресу немедленно прибыла группа пиротехников Службы спасения особого риска МЧС.

В первую очередь совместно с сотрудниками правоохранительных органов было обеспечено безопасное дистанцирование людей от территории обнаружения боеприпасов, а также временно ограничен доступ посторонних лиц.