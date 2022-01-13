Сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Азербайджана за последние 10 дней в результате проведенных мероприятий изъяли из незаконного оборота 127 кг наркотических веществ, арестован 31 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

На территории села Беюк Бахманлы Физулинского района у ранее судимых жителей Бейлаганского района Рамиля Гасанова, Музаффара Рустамзаде и Заура Иманова обнаружены и изъяты 44 кг наркотических веществ (31 кг героина, 10 кг опиума, 3 кг марихуаны, 1 480 таблеток психотропного вещества прегабалин).

В ходе рейдов задержаны: в Сабирабадском районе - Хидаят Мамедов, а в Бинагадинском - направивший ему большую партию наркотиков Орхан Нагиев. У них изъяты 35 кг наркотических веществ (21 кг героина, 10 кг метамфетамина, 4 кг марихуаны) и электронные весы.