Столтенберг: Украина и Грузия станут членами НАТО
НАТО уже приняла решение о приеме Украины и Грузии. Однако срок их вхождения пока не установлен. Об этом, как передает Anadolu, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью La Repubblica.
«Украина уже подала заявку на членство, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами, но мы не устанавливали, когда именно», - сказал Столтенберг.
Столтенберг высказал мнение, что на данный момент у Украины оборонная способность выше, чем была в 2014 году.
Он отметил, что только Украина должна решать: вступать ли ей в НАТО или нет, и подчеркнул, что РФ не имеет права вмешиваться в этот вопрос.
На вопрос, может ли Украина присоединиться к НАТО в ближайшие несколько месяцев, Столтенберг ответил: «Сейчас на повестке дня реформы - помощь Украине. Повторяю: сейчас дело в российской агрессии. Они оккупировали часть Украины - Крым, контролируют Донбасс при поддержке сепаратистов, а потом хотят заставить нас принять юридически обязывающий договор, который бы нарушил национальный суверенитет».
Ранее американская газета The New York Times писала, что НАТО не позволит Украине вступить в альянс в обозримом будущем, поскольку президент США Джо Байден и европейские лидеры «не готовы пойти на такой шаг». В числе возможных причин обозреватели указывают также нежелание НАТО ухудшать отношения с Россией.