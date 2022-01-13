Столтенберг: Украина и Грузия станут членами НАТО

НАТО уже приняла решение о приеме Украины и Грузии. Однако срок их вхождения пока не установлен. Об этом, как передает Anadolu, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью La Repubblica.

«Украина уже подала заявку на членство, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами, но мы не устанавливали, когда именно», - сказал Столтенберг.

Столтенберг высказал мнение, что на данный момент у Украины оборонная способность выше, чем была в 2014 году.