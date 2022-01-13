Скандальный казахстанский министр признался в любви к России

Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров прокомментировал свои высказывания, о которых писали в российских СМИ после его назначения, передает «Спутник Казахстан».

По его словам, обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем 10-летней давности понятны, но исчерпаны. В своем интервью он заявил, что с большим уважением относится к России, традициям, истории, литературе, общим историческим многовековым связям между народами России и Казахстана.

«У нас самая непрерывная протяженная сухопутная граница в мире. Однако помимо территориальной близости наши страны в первую очередь связывают крепкая дружба, взаимное уважение и стратегическое сотрудничество. Россия по праву является ближайшим партнером Казахстана», - сказал Умаров.