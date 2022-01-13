В Москве надеются, что диалог Анкары и Еревана будет успешным

Москва помогает Анкаре и Еревану наладить прямой диалог, рассчитывает, что он будет успешным, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Турция и Армения действительно назначили своих специальных представителей по вопросам урегулирования. Россия помогала в том, чтобы такую договоренность достичь, и мы очень рады, что сегодня первая встреча проходит в Москве. Наша роль сводится к тому, чтобы помочь наладить прямой диалог, надеюсь, что это будет успешно", - сказал российский министр, сообщает ТАСС.

Турция и Армения назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования в 2021 году. Спецпредставителем Анкары стал бывший посол Турции в США Сердар Кылыч, Ереван представляет заместитель председателя парламента Рубен Рубинян.