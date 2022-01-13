Сегодня в Баку стартовало первенство Азербайджана по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 18 лет.

Соревнования проводятся совместно с Федерацией дзюдо Азербайджана и Министерством молодежи и спорта страны в Спортивно-оздоровительном центре Министерства по чрезвычайным ситуациям в посёлке Говсан. В соревнованиях принимают участие около 570 спортсменов (479 юниоров, 89 юниорок) из 76 клубов, обществ и спортивных организаций из разных регионов и городов страны.

Основной целью соревнований является расширение географии дзюдо в Азербайджане, достижение массовой пропаганды этого вида спорта среди подростков, а также отбор перспективных кандидатов в национальную сборную.