Минтруда отчиталось о социальной поддержке тысяч ветеранов войны

Программа обеспечения семей шехидов и инвалидов войны квартирами и частными домами в 2021 году расширена в пять раз. К 2021 году семьям шехидов и инвалидам войны будет предоставлено 3 тысячи квартир, инвалидам войны - 164 автомобиля. Всего министерство обеспечило квартирами и частными домами 12,3 тысяч семей шехидов и инвалидов войны, автомобилями - 7,4 тысяч инвалидов войны.

В связи с этим назначена 15 841 социальная выплата (пенсия президента, социальные пособия, пенсии) 7 942 членам семей шехидов Отечественной войны, также назначены выплаты по инвалидности и социальные выплаты 2 515 ветеранам войны. Размер социальных выплат семьям шехидов и инвалидам войны был значительно увеличен.

Поддержано трудоустройство около 10 тысяч человек, в том числе членов семей шехидов, ветеранов войны, жертв армянского террора. В том числе около 6 тысяч человек привлечено к программе самозанятости, около 4 тысяч человек обеспечены работой. К «Марафону трудоустройства», который начался в июне 2021 года, присоединились 607 работодателей и представили 3 971 вакансию. По этим вакансиям уже трудоустроено около 1500 членов семей и ветеранов войны.

Проведена психокоррекционная работа с 5000 человек, реабилитационная и социально-психологическая помощь оказана 1300 человек в реабилитационных учреждениях. 184 военнослужащих были обеспечены 193 высокотехнологичными современными протезами 4-го поколения, 955 - мотоколясками (в основном инвалиды войны), 1197 человек - 12 948 реабилитационными средствами.

Указом президента Ильхама Алиева от 25 июня 2021 года созданы единые координационные центры. В этих центрах семьям шехидов и военнослужащих, раненных на войне, оказываются услуги по 26 направлениям 6 центральными органами исполнительной власти и соответствующими районными (городскими) органами исполнительной власти по системе «единого окна», на основе принципов оперативности, прозрачности, удобства граждан. С 23 августа прошлого года в центрах DOST в Баку, с начала ноября в центре DOST на Абшероне, а с 24 декабря в региональных единых координационных центрах в трех областях, охватывающих 19 районов и городов оказаны услуги 8500 человек.

В рамках социальной поддержки оказана разовая материальная помощь и продовольственная помощь.

В общей сложности осуществляемыми мерами социальной поддержки в послевоенный период на сегодняшний день охвачено 45 тысяч человек, в том числе членов семей шехидов, участников войны и жертв армянского террора. Им оказано 50 тысяч услуг.