Экстренное заседание по Украине в Европарламенте

Комитет по иностранным делам Европарламента 17 января проведет внеочередное заседание с участием главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по вопросам архитектуры безопасности в Европе и ситуации вокруг Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе Европейской народной партии.

"17 января... пройдет внеочередное заседание комитета по иностранным делам и подкомитета по безопасности Европейского парламента с участием верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, чтобы обсудить архитектуру безопасности Европы в свете продолжающегося кризиса на востоке Украины и у границ Украины с Россией", - сообщил собеседник агентства.