Прокурор запросил для журналиста-рэкетира четыре года тюрьмы

В Насиминском районном суде продолжился процесс по уголовному делу обвиняемого в вымогательстве учредителя ООО Azadinfo.az Махира Алекперова. Выступивший на процессе государственный обвинитель запросил для подсудимого четыре года лишения свободы.

В ходе проводимых Главным управлением по борьбе с коррупцией мероприятий стало известно, М.Алекперов намеренно распространял неэтичные видеозаписи гражданина Р.Гёюшева, а затем, добившись личной встречи, получил от него денежную сумму в размере 2000 манатов для удаления данной информации.

Махиру Алекперову предъявлено обвинение по статье 182.1 (вымогательство) Уголовного кодекса Азербайджана. Судебный процесс продолжится 18 января.

Напомним, Махир Алекперли был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана при получении взятки в размере двух тысяч манатов от бывшего председателя Бинагадинской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан" Рамиза Геюшева.