Посольство США в Ираке обстреляли из ракет: есть пострадавшие
Посольство США в столице Ирака Багдаде подверглось ракетному обстрелу. Об этом, как передает "Газета.ру", сообщает издание Middle East Eye.
Согласно информации, в результате ракетного обстрела посольства США в Багдаде были ранены иракская женщина и двое детей.
Две ракеты из трех попали в школу, расположенную вблизи от здания посольства. Еще две были сбиты системой ПВО, расположенной в посольстве. В ходе атак использовались беспилотники самолетного типа и дроны.