Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 14:52

Зарубежные обозреватели предупреждали Владимира Путина и его дипломатов, что во время встреч с США, НАТО и ОБСЕ Уэнди Шерман, заместитель госсекретаря США и одна из наиболее профессиональных дипломатов в мире, может перехитрить их. Ведь недаром ее называют «Серебряной лисой» за белоснежную копну волос и хитроумные дипломатические трюки.

В старых русских сказках лиса всегда обманывала серого волка, роль которого, видимо, теперь играет Владимир Путин. Но ему, чтобы избежать плутовства и чтобы его опять не на-ду-ли, как он сказал во время прямой линии в декабре, нужно было проявить свою матерую сущность и грозно зарычать. Так оно и произошло. Сначала, комментируя результаты обсуждений, которые в Москве назвали триатлоном, ведущие сотрудники российского МИДа говорили о «потрясающей встрече», о том, что состоялся «разговор по душам» и вообще имела место полезная «встряска». Но знали ли они, как все это воспримет президент Путин и что вообще у него в голове? Скорее всего нет. Реакцию Путина совсем скоро озвучил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он назвал переговоры с США и НАТО неудачными, а те небольшие положительные моменты, которые были достигнуты, не дали ответа на главный вопрос - о недопустимости расширения НАТО на восток. То есть триатлон получился неважным — велосипедисты падали с сидений, барахтались в воде и утопали в жиже. До кучи и комментарии главы российской делегации на первой встрече - замминистра Сергея Рябкова. По его словам, на ключевые требования Москвы США и НАТО ответили «нет». А по этой причине «нет никаких оснований вновь садиться за стол переговоров в ближайшие дни». То есть едва начавшийся диалог будет опять прерван на неопределенное время и об одном из немногих позитивных моментов встреч - возобновлении миссии «Россия - НАТО» в Москве и Брюсселе речь не идет.

Остается только догадываться, что произошло, когда дипломаты и военные рапортовали Путину об итогах встреч. Скорее всего, серый волк - верховный главнокомандующий велел послать НАТО так далеко, что докладчики вылетели из комнаты. А что Владимир Путин ожидал от этих встреч? Что США и другие страны НАТО вытянутся по струнке и, прикладывая руку к козырьку, скажут: «Есть! Украина никогда не будет в НАТО!»? Запад и так дал Москве некоторые зацепки, которые помогли бы двум сторонам постепенно расширять пространство для политического маневра и пытаться хоть о чем-то договориться. Например, натовцы пообещали не размещать на территории Украины наступательные ракеты (которые так беспокоят Путина) и выразили готовность обсудить сокращение военных маневров у границ. Но Кремлю этого было мало, он не получил главный приз - внеблоковую на вечные времена Украину. Шлейф грозных предупреждений идет и с берегов Потомака. Помощник президента Байдена Джейк Салливан только что объявил о том, что Россия, возможно, сфабрикует предлог для нападения на Украину - такой информацией, по его словам, обладает разведка. Там допустили, что Россия попытается «сфабриковать» предлог для вторжения на Украину, обвинив Киев в подготовке нападения на свои войска. Салливан также объявил, что США будут готовы озвучить данные о российском «сценарии» в отношении Украины в ближайшие сутки.

Одновременно в Вашингтоне заметили начавшуюся среди наиболее горячечных членов российской Думы дискуссию о том, что в противовес Америке Москва может разместить свои вооружения в трех дружественных ей государствах Латинской Америки — Венесуэле, Никарагуа и на Кубе. Что это может означать — «Карибский кризис 2:0»? Автор этих строк, три десятилетия занимающийся левыми режимами Латиноамериканского континента, в этой версии сомневается. Куба все же надеется на улучшение отношений с Америкой Байдена (по крайней мере торговля между двумя странами только нарастает). Венесуэла с помощью Ирана резко увеличила добычу нефти в стране, почувствовала себя неуязвимой для санкций империалистов, но открыто провоцировать их вряд ли станет. Даже замшелый диктаторский дуэт Даниэля Ортеги и его супруги вряд ли пойдет на размещение ракет на своей территории, хотя он всегда был готов за деньги и спеть, и сплясать. Но замглавы МИД РФ и один из главный ястребов Сергей Рябков дает понять, что он не против запустить, как говорил Хрущев, «ежа в штаны Америке», и, отвечая на вопрос о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявляет в интервью телеканалу RTVI, что «не хочет ничего исключать».