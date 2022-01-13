Рынок криптовалют обвалился

За последние сутки стоимость всех главных криптовалют упала на несколько процентов, капитализация рынка сократилась на 2,4 процента, свидетельствуют данные CoinGesko.

Обвала на рынке избежала только «мемная» монета Dogecoin. Любимая криптовалюта главы Tesla и богатейшего человека мира Илона Маска прибавила более 10 процентов после того, как автопроизводитель объявил о начале ее приема за покупку мерча.

Биткоин потерял 3,5 процента, опустившись до 42 041 долларов, эфир (Ethereum) — 3,4 процента (3265 долларов), Binance Coin — 1,6 процента (481 доллар), Tether — 0,6 процента (1 доллар), Solana — 4,3 процента (146,5 доллара).