Янукович не сдается: требует вернуть ему статус президента Украины

Сбежавший в Россию экс-президент Украины Виктор Янукович подал в Окружной административный суд Киева еще один иск против Верховной Рады с требованием признать отсутствие у парламента полномочий лишать статуса президента другим способом, кроме как импичментом. Об этом сообщила председатель Рады Ольга Совгиря, передает «Украинская правда».

По словам О.Совгири, суд уже открыл производство по этому делу и назначил его рассмотрение в упрощенном порядке – без вызова сторон и проведения судебного заседания.

Напомним, что Верховная Рада лишила Януковича статуса президента Украины путем принятия 4 февраля 2015 соответствующего закона. Конституционность этого закона обжаловалась в Конституционном суде, однако в декабре 2019 года было решено закрыть производство по этому представлению, поскольку этот спор не является правовым.