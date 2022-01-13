Изменились тарифы на почтовые услуги

Тарифный совет Азербайджана рассмотрел обращение Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана и утвердил новые тарифы на универсальные услуги почтовой связи.

В информации Тарифного совета указывается, что министерство повышение тарифов обосновало необходимостью покрытия ущерба универсальной почтовой связи, приведения веса и формата отправлений в соответствие с требованиями Всемирного почтового союза, повышения уровня обслуживания.

По данным ТС, новые тарифы будут ниже тарифов других почтовых операторов, а также покроют расходы, связанные с данными услугами.

Кроме того, Тарифный совет принял решение о повышении тарифа за утилизацию опасных медицинских отходов. «Для обеспечения эффективного управления в сфере утилизации опасных медицинских отходов решением Тарифного (ценового) совета тариф был приведен в соответствие с тарифом на прочие опасные отходы и установлен на уровне 80 манат/куб.м (действующий тариф – 10 манат за 1 куб.м)», - отмечается в информации совета.