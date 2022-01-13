Лавров: Делимитация границы Армении и Азербайджана не относится к Карабаху видео
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что Россия выступает за скорейшую делимитацию границы между Арменией и Азербайджаном.
«Это не относится к Карабахскому региону и вопросам урегулирования. Это сугубо двусторонний вопрос, который уже почти год как мы предлагаем начать прорабатывать, создав комиссию по делимитации и демаркации, предлагая себя, как консультанта в этой комиссии, учитывая, что российский Генштаб и прочие структуры обладают картами, отражающими различные этапы формирования Советского Союза и изменение в нем административных границ и границ между союзными республиками», — сказал Лавров.
Лавров также сообщил, что вчера общался с главой МИД Армении Араратом Мирзояном на эту тему. По его словам, есть соответствующие предложения сторон, в которых имеются расхождения, идут обсуждения.
Главный дипломат РФ подчеркнул, что позиция Москвы простая - нужно в рамках официально созданной комиссии решать все те вопросы, которые остаются несогласованными.