Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что Россия выступает за скорейшую делимитацию границы между Арменией и Азербайджаном.

«Это не относится к Карабахскому региону и вопросам урегулирования. Это сугубо двусторонний вопрос, который уже почти год как мы предлагаем начать прорабатывать, создав комиссию по делимитации и демаркации, предлагая себя, как консультанта в этой комиссии, учитывая, что российский Генштаб и прочие структуры обладают картами, отражающими различные этапы формирования Советского Союза и изменение в нем административных границ и границ между союзными республиками», — сказал Лавров.