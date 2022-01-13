В Казахстане зверски убили протестующего археолога

Казахстанец Нурлан Жагипаров через несколько дней поисков нашел тело своего брата археолога Ерлана в коридоре морга Алматы в наручниках. Он был убит выстрелом в сердце в упор. Близкие искали Ерлана, зная лишь, что он пропал вечером 6 января в районе улиц Назарбаева – Сатпаева, пишет Orda.kz.

Близкие погибшего полагают, что Ерлан мог стать невольным свидетелем убийства сына ректора Казахстанского национального университета Жансеита Туймебаева.

Один из друзей Нурлана Жагипарова считает, что Ерлан, возможно, снял что-то на камеру своего телефона, и о том, что у них "есть информация, что Ерлана увезли военные".

Через несколько дней Нурлан написал, что обнаружил тело своего брата «в наручниках, зверски избитого, убитого выстрелом в упор в сердце. Его и многих «неопознанных» бросили в коридоре морга, как в далеком 1937». До сих пор у близких нет точной информации об обстоятельствах смерти Ерлана.

Погибший Ерлан Жагипаров был археологом, охотником на петроглифы.