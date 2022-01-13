Лавров о реакции Баку и Анкары на события в Казахстане видео
На пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова армянский журналист задал ему провокационный вопрос о якобы гневном отношении Азербайджана и Турции к событиям в Казахстане.
Армянский журналист Айк Халатян утверждает, что Анкара и Баку якобы сделали гневные заявления в связи с деятельностью миротворцев ОДКБ в Казахстане.
Глава МИД России в достаточно резкой форме ответил представителю армянских СМИ. С.Лавров заявил, что такое утверждение является необоснованным и не подкрепленным фактами.
«Честно говоря, я не видел никакой гневной реакции со стороны официальных лиц в Анкаре и Баку», - сказал он.
По словам российского министра, никаких негативных комментариев по вышеуказанному вопросу со стороны официальных лиц ни в Турции, ни в Азербайджане сделано не было.