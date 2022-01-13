На пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова армянский журналист задал ему провокационный вопрос о якобы гневном отношении Азербайджана и Турции к событиям в Казахстане.

Армянский журналист Айк Халатян утверждает, что Анкара и Баку якобы сделали гневные заявления в связи с деятельностью миротворцев ОДКБ в Казахстане.