Одна из ведущих розничных сетей Азербайджана - Kontakt, оставаясь верной лозунгу «Радует», воплотила в реальность новогодние мечты тысяч людей. Благодаря всеми любимой кампании «Шеш-гоша», покупатели сети смогли бесплатно взять желаемый товар из 30 000 видов - от самой последней модели смартфона до широкоэкранного телевизора, от маленьких аксессуаров до спальной мебели.

Хотим поделиться с вами радостью некоторых победителей кампании «Шеш-Гоша».

Адиль Ахмедов. iPhone 13 Pro 512 GB:

Если честно, я был в шоке и до сих пор не могу поверить. Я хотел порадовать себя перед Новым годом, купив себе телефон. Так получилось, что Kontakt меня порадовал. Смартфон стоимостью 4000 манатов достался мне совершенно бесплатно. Хочу отметить, что и персонал магазина был превосходным. Они радовались вместе со мной, как мои друзья. Я благодарен всему персоналу, от обычного продавца до самого руководства.

Фархад Ахмедов. Телевизор LG с экраном в 165 см:

«У меня скоро будет свадьба. Этот телевизор стал для нас свадебным подарком. Вдобавок вместе со саунбаром. Также мой племянник выиграл MiBand. Сеть порадовала всех нас».

Самира Гулиева. Печь, аспиратор и плита:

«Я всегда покупаю в сети Kontakt. Я также оставила комментарий на странице сети в Instagram. Наконец-то счастье улыбнулось и мне. К тому же дважды. В первый раз я бросила «шеш-гоша» 18 декабря, а второй – 20 декабря. Слава Вевышнему за такую радость».

Илькин Джафаров. iPhone 13 Pro 256 GB:

«Я не знаю, что сказать. Я обрадовался всем сердцем. Я даже не думал, что можно получить iPhone бесплатно. Однако я смог бросить «шеш-гоша». Я очень доволен».

Захра Мирзалиева. Спальная мебель за 4000 манатов:

«Наша семья давно нуждалась в такой радости. Я до сих пор не могу поверить. Спальная мебель стала для меня настоящим праздничным подарком».

Если вы тоже хотите совершенно бесплатно получить желаемый товар, торопитесь в магазины Kontakt. Ведь до конца кампании «Шеш-гоша» осталось всего несколько дней. Только до 16 января вы можете воспользоваться кампанией, придя в магазины Kontakt Home, Kontakt Smart и Kontakt Mebel, а также заказав на сайте kontakt.az.

Подробную информацию можно получить на официальных страницах сети и на сайте kontakt.az, а также обратившись по номеру *6060. Ближайший магазин сети можете найти здесь.