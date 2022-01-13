Лавров: Формат «3+3» не обязывает Грузию менять позиции

Подключение Грузии к формату «3+3» по Южному Кавказу не будет обязывать ее изменить свои политические позиции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году, передает ТАСС.

"Можно договориться, что мы обсуждаем в этом формате исключительно темы, которые представляют интерес для всех участников. У Москвы нет дипломатических отношений с Тбилиси, поэтому меньше возможностей объяснять преимущества указанной формы взаимодействия. Мы обращались к нашим турецким друзьям, к азербайджанским друзьям, к Армении с просьбой, чтобы они все-таки объяснили нашим грузинским соседям выгоду для них и для всех нас подключения к этому формату. Такое подключение не будет их ни к чему обязывать в том, что касается их политических позиций", - подчеркнул Лавров.

По словам министра, подключение к формату «3+3» без предварительных условий в интересах Грузии.