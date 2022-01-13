МИД Турции и Армении оценили московскую встречу
Первая встреча спецпредставителей Анкары и Еревана по нормализации отношений прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, заявил МИД Турции. Анкара и Ереван на переговорах в Москве договорились продолжить без предварительных условий контакты по полной нормализации отношений, отмечается в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства, пишет ТАСС.
В МИД Армении также позитивно оценили состоявшуюся встречу.
«Встреча состоялась в позитивной и конструктивной атмосфере, специальные представители обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации путем диалога между Арменией и Турцией. Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации. Дата и место проведения второй встречи будут определены по дипломатическим каналам в надлежащее время», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Армении.