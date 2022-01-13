Во время своего визита в Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в здании городской полиции.

Примечательно, что раньше на стене в зале алматинской полиции под цитатой «Главным показателем оценки работы полиции должно быть доверие общества и чувство безопасности народа» было имя автора – первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Теперь же имя первого президента стерли.

На официальном сайте Центра оперативного управления департамента полиции Алматы цитата и вовсе была полностью удалена.