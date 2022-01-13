Жена Макрона ответила на слухи о смене пола

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит заявила, что злоумышленники с помощью манипуляций с данными выдали ее за родного брата и обвинили в том, что раньше она была мужчиной. На слухи о смене пола супруга французского лидера ответила в эфире RTL France.

По словам первой леди, злоумышленники работали над изменением ее генеалогических данных на справочных сайтах. «Сначала я наблюдала за этим издалека, слышала, что говорят, прежде чем я поняла, что они изменили мое генеалогическое древо... И я вдруг оказалась моим братом. И тут речь идет о генеалогии моих родителей, и это недопустимо», — заявила она.