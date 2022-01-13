Госкомстат о росте зарплат в Азербайджане

В январе-ноябре 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников, увеличившись на 2,9 процента по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, составила 724,1 маната.

Как сообщает Государственный комитет по статистике Азербайджана, наиболее высокая зарплата отмечалась в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также транспорта и складского хозяйства.

На 1 декабря прошлого года численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 16,8 тысячи человек, или на 1,2% и составила 1 704,9 тысячи человек. Из них 905,7 тысячи человек - в государственном секторе экономики, а 799,2 тысячи человек - в негосударственном секторе.