«Дорогостоящий» президент: армянский депутат об Армене Саркисяне
Размер денежных средств, потраченных на зарубежные визиты Армена Саркисяна, скрывают от общественности. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат фракции «Армения» Арегназ Манукян.
«В конце прошлого года я направила руководителю аппарата президента Республики Армения Эмилю Тарасяну парламентский запрос, касающийся затрат на содержание Армена Саргсяна, действующего президента Республики Армения, а именно:
- В 2021 году сколько зарубежных визитов он совершил в течение года?
- Каков размер суммы, потраченной на эти визиты?
- Сколько денег было потрачено на каждое из посещений?
- Из каких средств были потрачены эти суммы?
- Какие конкретные результаты были зафиксированы после визитов?
Сегодня я получил официальный ответ, в котором достаточно подробно описывается, какую страну посетил Армен Саргсян, какие вопросы он там обсуждал. Однако, внимание, какая сумма вообще была потрачена на эти визиты, по каждому из них, президент не ответил; было только упомянуто:
Командировочные расходы были произведены:
1) В соответствии с Постановлением Правительства РА от 30 декабря 2020 года N 2215-Н «О мерах по обеспечению исполнения Государственного бюджета Республики Армения за 2021 год», которое размещено в разделе «Государственный бюджет» на сайте Минфина minfin .am;
2) за счет приглашающей стороны.
Таков навязанный нам Конституцией президент Республики Армения, командировки которого, по обоснованным подозрениям, довольно дорого обходятся нашим налогоплательщикам, а размер суммы денежных средств, потраченных на его зарубежные вояжи, скрывают от общественности», — написала депутат.