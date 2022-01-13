«Дорогостоящий» президент: армянский депутат об Армене Саркисяне

Размер денежных средств, потраченных на зарубежные визиты Армена Саркисяна, скрывают от общественности. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат фракции «Армения» Арегназ Манукян.

«В конце прошлого года я направила руководителю аппарата президента Республики Армения Эмилю Тарасяну парламентский запрос, касающийся затрат на содержание Армена Саргсяна, действующего президента Республики Армения, а именно:

- В 2021 году сколько зарубежных визитов он совершил в течение года?

- Каков размер суммы, потраченной на эти визиты?