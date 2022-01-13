В эти минуты завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Украину. Экспертное сообщество всего региона с большим вниманием отслеживает переговоры и высказывания двух президентов. Раздаются первые оценки, выдвигаются тезисы и версии, звучат аналитические выкладки по горячим следам.

- Каковы особенности и специфика двухсторонних отношений между Азербайджаном и Украиной? Что определяет их лицо?

- Прежде всего хочу отметить, что все мы – и сотрудники посольского корпуса, и многочисленная диаспора, проживающая в Украине, с нетерпением ждали визита нашего лидера в эту страну. Очень ждали этого визита и в дружественной нам Украине, знаю об этом не понаслышке.

Напомним, что один из первых зарубежных визитов избранного в мае 2019 года президентом Украины Владимира Зеленского состоялся именно в Азербайджан. В середине декабря 2019-го два президента познакомились лично, сверили часы, обменялись мнениями о международной ситуации и подписали ряд документов, которые вместе с соглашениями и меморандумами, подписанными месяцем позже в рамках 12-го заседания Межправительственной комиссии Украина - Азербайджан (31 января 2020 года) составили солидный вклад в общую договорно-правовую копилку. Назову цифру: на сегодняшний день между Азербайджаном и Украиной подписано более 150 межгосударственных и межправительственных соглашений, договоров, которые охватывают практически все сферы политической, торгово-экономической и гуманитарной сфер в двухсторонних отношениях.

К сожалению, ответный визит нашего президента по объективным причинам пришлось отложить – сначала всплеск пандемии, потом Отечественная война в Карабахе. Однако интенсивные связи и контакты на самых различных уровнях продолжались. В политической сфере это безусловная поддержка Украиной нашего правого дела по восстановлению территориальной целостности. Мы, в свою очередь, также на различных площадках – ООН, ОБСЕ и др. – не раз демонстрировали поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ. Продолжали развиваться торгово-экономические связи, рассматривались крупные инфраструктурные проекты, проходили бизнес-форумы и деловые туры.

Торговое и экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Украиной являются важной составляющей двухсторонних отношений. По данным Государственной таможенной службы Украины, торговый оборот между двумя странами превысил миллиард долларов США (1,08 миллиарда), из которых доля экспорта из Азербайджана в Украину составляет 680 миллионов долларов США. Азербайджан инвестировал в экономику Украины около 1,2 миллиарда долларов США - и это не предел. Известно, что Государственная нефтяная компания Азербайджана, SOCAR, является крупнейшим инвестором и владеет огромной сетью из 57 автозаправочных станций, двух бункеровщиков и четырех нефтебаз в Украине. Группа компаний NEQSOL Холдинг в недавнем времени вложила более 800 миллионов долларов в сферу телекоммуникации Украины и стала владельцем компании мобильной связи VODAFON. NEQSOL продолжает расширение инвестиционного портфеля и изучает инвестиционные возможности (в частности, приняла участие в тендере по приобретению крупнейшего цементного завода в Ивано-Франковской области).

Энергетическая сфера остается одной из важнейших для сотрудничества. Помимо поставки нефти в Украину и большой инвестиционной деятельности компании SOCAR, участие азербайджанских компаний в разработке углеводородных месторождений на территории Украины имеет большие перспективы.

- Украина и Азербайджан являются стратегическими партнерами. Какими вы видите перспективу развития и выход на новый уровень партнерства?

- Да, в этой связи следует вспомнить знаменательные решения, которые были приняты Владимиром Зеленским. Так, 14 сентября 2020 года президент Украины подписал указ о новой Стратегии национальной безопасности страны, в пункте 36-м которой Азербайджан вместе с Турцией признаны стратегическими партнерами Украины. А 30 июля 2021 года был подписан указ №448/2021 «О стратегии внешней политики Украины». Очень серьезная объемная стратегия, состоящая из 254 пунктов. Так вот, в этом документе есть около 10 пунктов – 57, 113, 114, 115 и т.д., в которых в качестве стратегических партнеров по разным направлениям опять же названы Азербайджан и Турция. В нашей стране указы президента Украины встретили с большим удовлетворением.

Кстати, ни в одном из этих важнейших документов нет пункта, связанного с сотрудничеством с Арменией.

Не будем забывать и о столь важном факторе, как многотысячная азербайджанская диаспора в Украине, которая в последние годы значительно окрепла, структуризировалась, многие этнические азербайджанцы – граждане Украины – успешно интегрировались в общественные и государственные структуры этой страны. Они возглавляют и медиахолдинги, и научно-образовательные учреждения, работают в МИДе и других госструктурах. А на прошедших в прошлом году выборах около 20 азербайджанцев вошли в выборные органы разных уровней – от районных до городских и областных советов. Среди них такие известные личности, как депутат Киевского горсовета Динара Хабибуллаева, депутат Днепропетровской областной рады Гошгар Мухтаров, депутат Полтавской областной рады, кстати, глава депутатской фракции «Слуга народа», Фахраддин Мухтаров и многие другие. Так что недалек день, когда мы увидим наших соотечественников и в главном законодательном органе Украины – Верховной Раде.

- Как проходила подготовка к визиту?

- Весьма активно и слаженно. Мне особенно радостно отметить, что ходатайство посольства Азербайджана в Украине о награждении коллектива средней школы № 12 имени академика Зарифы Алиевой в городе Ирпень Киевской области во главе с директором Валентиной Антоненко было положительно воспринято руководством страны. И в эту среду вышло распоряжение уважаемого Ильхама Алиева о награждении В.Антоненко орденом «Достлуг», а двух преподавателей - Ю.Крылач и А.Чумак – медалями «Терегги». Следует сказать, что в Ирпене существует не только школа имени академика З.Алиевой, но и улица, и парк ее имени. А в самом Ирпене живет много выходцев из Азербайджана, которые являются надежным мостом дружбы и сотрудничества между нашими странами.

И еще одна хорошая новость: снятие ограничений для авиаперелетов украинских граждан в Азербайджан. Теперь наши связи станут еще более интенсивными, тем более что сфере туризма оба правительства сегодня придают особое значение.

Надо сказать, что посольство Азербайджана, его ведущие сотрудники весьма активно участвовали в процессе подготовки этого визита, но, к сожалению, в последний момент два дипломата заболели ковидом. Один из них - советник Кямал Халилов, который наиболее плотно работал как со мной, так и с передовой группой, вылетевшей из Баку для подготовки визита. У него дважды вышел позитивный тест. И поэтому было принято решение уйти на карантин и не участвовать физически в процессе визита в целях обеспечения безопасности нашего президента и его команды. Кстати, заболевшие сотрудники нашего посольства (уже второй раз за последние полгода) не были привиты, вопреки нашим советам и предупреждениям. Это к вопросу о необходимости вакцинироваться всем сотрудникам государственных служб, особенно работающим на ответственных постах.

- Расскажите о подписанных в ходе визита документах и их значении.

- Ну, во-первых, в рамках визита подписаны 5 документов и Совместное заявление президента Азербайджанской Республики и президента Украины.

В Совместном заявлении есть очень важные пункты о взаимной поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и Украины в пределах их международно признанных границ, об активизации сотрудничества в военно-технической сфере, о взаимном привлечении инвестиций в разные отрасли экономики Азербайджана и Украины и т.д. И вслед за заявлением - подписание трех очень значимых документов, которые знаменуют собой открытие новой страницы в двухсторонних экономических связях. Если ранее центр тяжести в наших связях базировался на топливно-энергетической сфере, то сегодня на передний план вышли соглашения в области пищевой безопасности и сельского хозяйства. Так, Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в сфере пищевой безопасности подразумевает совместные усилия для обеспечения безопасности пищевых продуктов при импорте, экспорте, реэкспорте и транзите; Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики АР и Государственной службой Украины по геодезии, картографии и кадастру говорит об усилении сотрудничества в сфере земельных отношений и управления государственными землями; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в аграрной сфере между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством аграрной политики и продовольствия Украины – документ, подразумевающий развитие сотрудничества в выращивании сельскохозяйственных культур, ирригации и эффективном использовании сельскохозяйственных земель, содействие инвестициям в проекты по переработке сельскохозяйственного сырья, торговлю удобрениями и т.д.

Подписаны также Меморандум о сотрудничестве в сфере торговой политики в условиях современных вызовов, преодолении возможных ограничений и Меморандум о сотрудничестве в области энергетики между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины». Предполагается, что новые проекты SOCAR покроют сетью автозаправок всю Украину.

Президенты также договорились о проведении в первой половине 2022 года очередного заседания Межправкомиссии и Президентского совета Украина - Азербайджан на высоком уровне.

Таким образом, можем констатировать, что короткий, но весьма насыщенный визит главы нашего государства в Украину подтвердил стратегический уровень партнерства между нашими дружественными странами, придал ему дополнительный импульс и вывел наши отношения на качественно новый уровень.