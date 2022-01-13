Рубинян поговорил с замглавы МИД России перед встречей с Кылычем

В Москве состоялась встреча вице-спикера Национального собрания Армении Рубена Рубиняна с замглавы МИД России Андреем Руденко. Об этом сообщил пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ваан Унанян, передает ТАСС.

"14 января, накануне встречи армяно-турецких спецпредставителей, вице-спикер парламента, спецпредставитель по армяно-турецкому процессу урегулирования отношений Рубен Рубинян в Москве встретился с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко. Стороны обменялись мнениями о процессе урегулирования между Арменией и Турцией", - написал он в Facebook.

Переговоры между специальным представителем Турции Сердаром Кылычем с зампредседателя армянского парламента Рубеном Рубиняном уже завершились. В МИД Турции заявили, что первая встреча Анкары и Еревана по нормализации отношений прошла в позитивной и конструктивной атмосфере. В Армении также позитивно оценили состоявшуюся встречу.