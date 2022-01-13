Пашаев сравнил Соловьева с ишаком видео
Скандальный российский адвокат азербайджанского происхождения Эльман Пашаев, прославившийся после защиты актера Михаила Ефремова, нелицеприятно высказался о журналисте и телеведущем Владимире Соловьеве.
На вопрос журналиста, подраться бы с ним вы не хотели, Эльман Пашаев ответил, что он в молодости был спортсменом: «Я был кандидатом в мастера спорта, но, к сожалению, уже 33 года как бросил спорт… Но почему, я же через вашу программу Соловьева позвал… Он же себя представляет крутым спортсменом, каратистом. Вы, наверное, обращаете внимание, он поднимает всякие колеса, мусорные контейнеры, камни».
Э.Пашаев подчеркнул, что один раз ему задали вопрос о том, сможет ли он поднять такой же вес, как Соловьев: «Ответил, что я не ишак, чтобы поднимать грузы. Груз поднимает ишак, а не спортсмен...».