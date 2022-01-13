Путин назначил Грызлова новым послом в Беларуси

Борис Грызлов назначен послом России в Беларуси. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс».

Другим указом Путин освободил Евгения Лукьянова от обязанностей российского посла в Минске. Эту должность он занимал с марта 2021 года.

Кандидатура председателя Высшего совета партии «Единая Россия» Бориса Грызлова на должность посла России в Беларуси была одобрена в Госдуме профильным комитетом по делам СНГ еще в декабре прошлого года.

Б. Грызлов с декабря 2015 года являлся представителем России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. В 2003-2011 годах он был спикером Госдумы, а с 2001 по 2003 год - министром внутренних дел России.