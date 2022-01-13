В Москве уверены: экономика России выдержит новые санкции

«В целом мы выдержим те ограничения, которые сегодня обсуждаются, но я думаю, что до этого не должно доходить дело», — сказал Силуанов.

Российская экономика выдержит санкции США, если они будут введены, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью РБК.

Как отметил российский министр, в любой ситуации, когда иностранные государства принимают против России санкции, задача бюджетной политики — свести к минимуму влияние данных ограничений на экономику страны и благосостояние россиян. Государство должно выполнять все свои обязательства перед гражданами независимо от санкций, подчеркнул министр.

По словам Силуанова, Россия уже создала подушку безопасности в виде Фонда национального благосостояния, и это поможет защитить экономику страны от ограничений из-за рубежа.

РБК напоминает, что новый проект рестрикций, подготовленный демократами сената США, был опубликован 12 января. Предлагаемые меры связаны с ситуацией вокруг Украины. Согласно проекту санкций, под ограничения могут попасть президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу. Всего в списке значатся 12 должностей. Кроме того, президенту США предлагается в случае вторжения России в Украину ввести санкции против как минимум трех организаций из списка, куда входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, РФПИ, МКБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк.