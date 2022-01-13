Зеленский: «У нас много планов с Ильхамом Алиевым»

Глава украинского государства отметил, что стороны подробно обсудили все сферы существующего сотрудничества и все возможности для его укрепления. Результат встречи – шесть двусторонних документов о сотрудничестве, реализация которых упростит инвестиционную деятельность, усилит продовольственную и энергетическую безопасность и увеличит объем двустороннего товарооборота.

«Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Украину подчеркивает стратегическое партнерство между двумя государствами в области политики, экономики и безопасности». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с Ильхамом Алиевым в Киеве.

«У нас много планов, о которых мы подробно говорили с президентом Азербайджана», – сказал Зеленский, отметив, что, несмотря на пандемию коронавируса, товарооборот между двумя странами не только не снизился, но и впервые за последние семь лет достиг рекордных показателей – почти 1 млрд долларов США.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что это не предел, и сегодня страны поставили перед собой новую амбициозную цель – к 2024 году увеличить объем двусторонней торговли.

«Мы также стремимся увеличить размер взаимных инвестиций и количество масштабных проектов. Это, в частности, участие азербайджанских компаний в программе «Большое строительство», а также участие украинских компаний в инфраструктурных проектах, в которые президент Азербайджана пригласил украинский бизнес», – добавил Владимир Зеленский.

Президенты Азербайджана и Украины также договорились провести в первой половине текущего года заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

«Следующий шаг – организация заседания Совета президентов Украины и Азербайджана», – сказал украинский лидер.

Еще одной актуальной целью Владимир Зеленский назвал развитие транзитного потенциала и создание соответствующей инфраструктуры. «Мы должны активизировать сотрудничество в сфере международных автомобильных и железнодорожных перевозок, а также в области авиации. Мы и дальше будем совместно работать над рядом перспектив, в том числе над созданием транспортного коридора в рамках ГУАМ, объединяющего Украину, Азербайджан, Грузию и Молдову», – сказал Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Ильхама Алиева и всю делегацию Азербайджана за теплые и конструктивные переговоры, которые стали знаковыми в канун 30-й годовщины установления дипломатических отношений между странами. «Уверен, что договоренности, которых мы достигли сегодня, начинают новый этап нашего стратегического, исторического, очень правильного предметного сотрудничества», – резюмировал Владимир Зеленский.